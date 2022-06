Con la registrazione presso la sezione speciale del registro OAM, il colosso delle criptovalute Binance ha compiuto l'ultimo passo prima dello sbarco ufficiale in Italia.

L'exchange conta 90 milioni di utenti registrati in tutto il mondo, e aprirà probabilmente una sede a Lecce.

Binance consente scambi in oltre 600 tipi di criptovalute diverse per un controvalore di 76 miliardi in volume di contrattazioni.

Grazie alla iscrizione al registro OAM, ora il colosso delle criptovalute potrà offrire i suoi prodotti ai clienti italiani nel pieno ambito delle normative vigenti.