Finora le borse internazionali sembravano vivere al riparo dagli eventi che stanno interessando il mondo.

Il coronavirus non aveva inciso per niente sulla loro marcia, tanto che da inizio anno avevano continuato a macinare record su record.

Lo scenario però adesso è cambiato, e da questa settimana è cominciata una sfilza di sedute al ribasso.

Dopo la "drammatica" seduta di lunedì dove i mercati azionari di tutta Europa hanno fatto registrare perdite complessive per oltre 350 miliardi di euro, martedì non vi è stato l'atteso rimbalzo, con Piazza Affari che anche mercoledì ha aperto in negativo. Probabilmente, i mercati devono ancora decidere quanto questa emergenza coronavirus che dalla Cina si sta spostando in occidente potrà durare e, pertanto, impattare sull'economia dei vari Paesi.