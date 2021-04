Sabato 1 maggio si apre il tradizionale “Maggio dei Libri”. Quest’anno, come del resto lo scorso anno, le restrizioni Covid non consentono di programmare iniziative in presenza, ma l’Assessorato alla Cultura ha inteso ugualmente promuovere col Consiglio di biblioteca un’iniziativa per la diffusione della cultura ai più giovani: il progetto, denominato “Un libro al giorno” prevede sino al prossimo 31 maggio la segnalazione di volumi, alcuni dei quali presenti presso la biblioteca, altri facilmente reperibili nelle librerie cittadine per creare un ideale scambio culturale e di idee tra chi propone e chi legge. “Il libro, compagno prezioso in ogni età, finestra aperta sul mondo, luce che illumina cuore e mente. – afferma il presidente del consiglio di biblioteca Filippo Russo – Un libro al giorno. Una foto e poche righe per conoscere, capire, crescere e vivere meglio. Ci incontreremo così”. “La cultura è sempre viva – aggiunge l’Assessore Rocco Amato – e per noi rappresenta la crescita e lo sviluppo, che una città importante ricca di storia, come Milazzo, deve avere sempre in primo piano. Ritengo questo appuntamento fondamentale per rafforzare l’interesse che non deve mai mancare per i libri e per la letteratura. Invito pertanto il Consiglio di biblioteca ad ascoltare maggiormente le proposte dei cittadini”.

In questa prima settimana i testi proposti, per ciascun giorno, saranno i seguenti: John Steinbeck - Uomini e Topi; Gian Arturo Ferrari - Ragazzo Italiano; Emiliano Della Sale - Paolo e Francesca. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse; Ilona Staller - Per amore e per forza; Graham Green, Il potere e la gloria; Strout - Olive, ancora lei; Giulio Ferroni - L’Italia di Dante; Paola Magi, Il pianista che ascolta con le dita.