Il presidente pro tempore del Barcellona, Carles Tusquets, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione finanziaria del club, definendola “Pésima, pero con esperanza”.

Tusquets presiede il consiglio di amministrazione in attesa che venga eletto il nuovo presidente: una procedura che è stata finora ritardata a causa della pandemia.

Nel frattempo, la società ha raggiunto un accordo con i calciatori per il rinvio del pagamento degli stipendi previsti per il mese di gennaio che consentirà al club catalano di risparmiare circa 170 milioni di euro. Grazie a questo accordo, secondo Tusquets, il Barça chiuderà la stagione senza problemi di liquidità, aggiungendo che i problemi di cassa si risolveranno da solli - senza muovere un dito - nel momento stesso in cui lo stadio potrà riaprire i cancelli.

Infatti, dai soli introiti della biglietteria le entrate annuali sono pari a 220 milioni, che arrivano a 320 grazie agli sponsor.

Tusquets ha poi aggiunto che vendere Messi la scorsa estate sarebbe stato utile per le casse della società, mentre su un "vociferato" ritorno di Neymar si è detto possibilista... nel caso arrivi gratis!

Nella classifica de LaLiga, il Barcellona è al settimo posto con 14 punti, 10 di distacco dalla capolista Real Sociedad. In Champions League, invece, il Barcellona è primo nel proprio girone con 15 punti e si è già assicurato il passaggio del turno.