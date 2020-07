Per le vacanze post-Covid19 sotto l’ombrellone si era pensato di usare una congerie di strumenti più o meno utili: chi pensava a recinti di plexiglas, chi a cupole di bambù. Nessuno però ha trascurato che elementi fondamentali nel nostro personalissimo arredamento da spiaggia sono i libri. I libri, con o senza il plexiglas, con il bambù o senza il bambù, sono ristoro dal caldo e fuga dalla frenesia che si agita attorno a noi.

Fra le uscite editoriali estive vi sono molti libri che aspettano solo di essere sfogliati. Ne segnaliamo alcuni che sicuramente attireranno l'interesse degli appassionati della pagina scritta. Naturalmente ogni lettura risponderà a un’esigenza diversa, perché diverse e plurali sono le esigenze dei lettori.

Inoltre, questi tre libri sono stati proposti come testi partecipanti al Premio letterario online, Universolibero2020, e a prova della loro capacità di interessare, già numerosi lettori li stanno votando attraverso il web: si sono già piazzati in posizioni ragguardevoli.

L’infinito di amare. Due vite, una notte di Sergio Claudio Perroni (La Nave di Teseo)

È una storia che si legge in punta di piedi, poche pagine alla volta, senza fretta. Prima o dopo una solitaria nuotata. Con la grazia di una carezza, nel suo ultimo libro Perroni ci lascia un dialogo tra due corpi che si amano.

Bestiario contemporaneo di Sicilia di Rosario Battiato e Chiara Nott (il Palindromo)

Dopo le Creature fantastiche di Sicilia che hanno meravigliato, e inquietato, i sonni di tanti lettori, i racconti Rosario Battiato e le illustrazioni di Chiara Nott ritornano a suggestionare l’immaginario dei visitatori dell’isola. Sia che vengano da fuori, sia che siano nati nella Trinacria. È una lettura che disvela i misteri e i fantasmi che si annidano nelle piazze più tranquille, nelle strade più calme. Perché ovunque, in terra siciliana, è possibile evocare ciò che ci spaventa e nello stesso tempo terribilmente ci affascina.

Nemmeno il tempo di un abbraccio di Mimmo Parisi(PlanetEdizioni)

Nemmeno il tempo di un abbraccio è il PRIMO - straordinario! - romanzo italiano ambientato, scritto e pubblicato ai tempi del Covid-19. Le sue pagine trafficate dall'ansia di un'epoca imprevista, si sono materializzate come rimedio per tenere botta contro la solitudine di un mondo diventato altro da quello conosciuto. È stato scritto avendo coscienza che, almeno per il momento, occorra lasciare da parte tutto quello che fino a ieri sembrava impossibile da accantonare: strette di mano, cene con gli amici, corse in macchina per arrivare a lavoro, approssimazione di facce conosciute e sconosciute, abbracci e altro ancora.