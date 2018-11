Entra nel vivo il 18° Campionato Regionale di nuoto targato CSI, gli atleti si ritroveranno domenica 25 novembre alla piscina di Roccarainola (NA) per contendersi i titoli in palio.

Dagli esordienti ai master, queste le gare previste: 50 metri dorso; 100 metri stile libero; 25/100 metri rana; 25/100 metri farfalla; 200metri misti; 4×50 stile libero (esordienti).

L' appuntamento è per le ore 9.00 presso la piscina comunale DD SWIM in via Pizzolungo a Roccarainola.