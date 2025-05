AD e DG di Terna, Giuseppina Di Foggia vanta un’importante esperienza pregressa nel settore TLC. Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana nell’ambito “Tecnologie, Informazione e Comunicazione”, dal 2024 è Presidente Onorario della Fondazione Terna.



Giuseppina Di Foggia: la formazione, il percorso in Nokia, il ruolo di vertice in Terna

Giuseppina Di Foggia si laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Roma La Sapienza. Superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione, arricchisce il suo percorso formativo con un Master in Professional Program Management presso lo Stevens Institute del New Jersey e diversi corsi di specializzazione e General Management presso la SDA Bocconi di Milano e la LUISS Business School di Roma.

Esordisce nel mondo del lavoro inizialmente collaborando a progetti di ricerca e sviluppo finanziati dall’Unione Europea per la pianificazione e l’implementazione della rete mobile 3G. Nel 1998, entra in Lucent Technologies Bell Labs Innovations (divenuta Alcatel-Lucent nel 2006 e inglobata da Nokia nel 2016). Qui arriva a ricoprire incarichi di responsabilità strategica fino ad essere nominata AD e Vicepresidente di Nokia Italia. Passa a Terna nel 2023 dove opera, tutt’oggi, in qualità di AD e DG.



Giuseppina Di Foggia: altri incarichi e riconoscimenti

Oltre ai ruoli in Terna, Giuseppina Di Foggia è anche membro del Consiglio direttivo di Assolombarda e fa parte sia dell’Advisory Board di Sole 24 ORE Formazione che dell’Advisory Board del B7 Italy 2024. In passato, è stata membro dell’Advisory Board del B20 Italy, nonché dell’Advisory Board Investitori Esteri di Confindustria e componente del Consiglio Generale di Anitec-Assinform. Incarico che ha ricoperto pure nel Board dell’Executive MBA dell’Università Lumsa. È stata, inoltre, Presidente dello Steering Committee Inclusione Sociale di Confindustria Digitale, Vicepresidente di GO15, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di Cefriel.

Nel 2021, Giuseppina Di Foggia è stata inclusa da “Forbes Italia” nella lista delle 100 donne di spicco che si sono distinte per impegno, tenacia e competenza e, nello stesso anno, è stata nominata Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana per l’impegno in ambito “Tecnologie, Informazione e Comunicazione”. La manager è stata, infine, promotrice di programmi dedicati all’alfabetizzazione digitale e all’avvicinamento di studenti e studentesse alle materie STEM.