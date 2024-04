Con un vasto bagaglio di competenze ed esperienze, Carlotta Ventura intende avviare un nuovo corso per AMSA all’insegna della sostenibilità, dell’inclusività e dell’innovazione.

AMSA nomina Carlotta Ventura come nuova Presidente

È tempo di rinnovamento per AMSA: l’Assemblea degli Azionisti si è recentemente riunita per eleggere il nuovo CdA della società milanese, tra cui spiccano i nomi di Marcello Milani riconfermato come AD, Giulia Isola, Daniela Martinazzi e Fulvio Roncari come membri e Carlotta Ventura come Presidente. La manager, in particolare, è stata scelta in virtù di un curriculum d’eccezione, con esperienze in Telecom Italia, Ernst & Young, Gruppo FS e A2A, e notevoli competenze maturate in aree quali energia, mobilità, telecomunicazioni e digitale. Con un background umanistico in Lettere e Filosofia all’Università della Sapienza e un SEP ottenuto presso Stanford University, Carlotta Ventura accompagnerà AMSA verso le sfide del futuro, in cui temi legati alla sostenibilità ecologica e sociale giocheranno un ruolo di primo piano.

Le dichiarazioni di Carlotta Ventura in seguito alla nomina

A seguito della nomina, Carlotta Ventura ha voluto esprimere la propria gratitudine di fronte al CdA per il conferimento di un incarico di responsabilità tanto prestigioso: “Desidero innanzitutto ringraziare gli azionisti per la fiducia che mi è stata accordata e il dott. Federico d’Andrea per il lavoro svolto in questi anni alla Presidenza di AMSA. È per me motivo di orgoglio poter rappresentare una società storica e riconosciuta da tutti per il contributo fondamentale dato alla qualità della vita e al decoro della città di Milano”. La nuova Presidente ha dichiarato che le sue prime attività punteranno specialmente a rendere AMSA un posto di lavoro inclusivo per tutti i dipendenti, nonché a ridurre al minimo l’impatto ambientale della sua attività: “Sono consapevole della grande responsabilità che questo nuovo incarico comporta, il mio impegno sarà al servizio dei cittadini e del territorio così come la mia esperienza sui temi della sostenibilità ambientale. Nel prossimo triennio cercherò di rappresentare al meglio il lavoro e il talento dei miei colleghi, promuovendo una cultura aziendale rispettosa del contributo di tutti e inclusiva”. La nuova Presidente ha affermato, inoltre, che il CdA di AMSA affronterà un’altra sfida importante: quella dell’innovazione, al fine di garantire un servizio sempre più efficiente attraverso l’adozione di tecniche all’avanguardia. “Il nuovo Consiglio di Amministrazione riflette certamente questi valori e una missione orientata a garantire qualità a persone e imprese grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate”.