La mostra "Travelogue. Storie di viaggi, migrazioni e diaspore”, curata da Katya Inozemtseva e Sara Rizzo, rappresenta una tappa fondamentale per il MUDEC (Museo delle Culture di Milano), non solo per il suo tema intrinsecamente affascinante e attuale, ma anche per il modo in cui riesce a intrecciare storie di mobilità umana con la storia stessa delle sue collezioni. Questo progetto segna un decennale importante per il museo e si presenta come un viaggio attraverso culture, esperienze e oggetti, invitando i visitatori a riflettere sul significato profondo del movimento, del viaggio e della migrazione.

In un’epoca di rapide trasformazioni globali, dove le migrazioni e le diaspore sono questioni di rilevanza cruciale, "Travelogue" offre una narrazione che abbraccia vari aspetti del viaggio umano, dal mito alla realtà contemporanea. La mostra si apre simbolicamente nel 1869, anno dell’inaugurazione del Canale di Suez, un evento che ha cambiato radicalmente il concetto di viaggio, sia fisico che culturale. Questo punto di partenza non è casuale; esso esplicita come il viaggio non sia soltanto un movimento nello spazio, ma anche un fenomeno intessuto di storie, identità e culture che ci definiscono.

La prima sezione, dedicata al “viaggio mitico”, ci porta indietro nel tempo, ai racconti e alle leggende che hanno accompagnato l’umanità sin dalla sua esistenza. Qui troviamo figure iconiche come Caronte e Dante, che rappresentano l'idea di un viaggio intrapreso non solo nella dimensione fisica, ma anche in quella spirituale. Questo approccio evidenzia come il viaggio sia sempre stato parte integrante della narrativa umana, una sorta di rito di passaggio che connette l'individuo con il divino e il trascendente.

Proseguendo, la seconda sezione esplora il viaggio come adattamento e necessità, un argomento di straordinaria attualità oggi. Attraverso focus specifici sulla transumanza e sul nomadismo, visitatori possono comprendere come i popoli si siano mossi non necessariamente per scelta, ma per sopravvivenza. Questa riflessione è particolarmente significativa in un periodo in cui molti si trovano a fuggire da conflitti e crisi climatiche. Qui, la mostra non teme di affrontare l’immagine cruda della migrazione, rendendo omaggio alle culture che hanno imparato a resistere e adattarsi.

Nella terza sezione, il viaggio metaforico viene analizzato attraverso gli oggetti di meditazione e alterazione della coscienza. Le opere esposte, dai thangka tibetani agli artefatti legati a riti sciamanici, ci portano in un viaggio interiore che va oltre il mondo fisico. Questi oggetti raccontano storie di scoperta interiore, sfide spirituali e il potere della natura, invitando il visitatore a riflettere sulla propria relazione con il viaggio dell'anima.

La quarta sezione è dedicata alla figura del sinologo Carlo Puini, che racconta un altro tipo di viaggio: quello delle idee e del sapere. Pur non recandosi mai in Cina, la sua collezione di bronzi orientali ci permette di esplorare il viaggio dell’intelletto, sottolineando l’importanza dell’apprendimento e della curiosità intellettuale. Questo aspetto del viaggio invita il pubblico a considerare quanti percorsi possiamo intraprendere senza muoverci fisicamente, ma attraverso la lettura, la ricerca e l’interazione culturale.

La quinta sezione si concentra sugli oggetti che viaggiano, i souvenir, evidenziando come questi materiali siano tanto macchine di memoria quanto simboli di commercio e turismo. Distinguendo tra gli oggetti nati per il mercato interno e quelli creati appositamente per i turisti, la mostra offre uno spaccato sulle dinamiche economiche e culturali del viaggio. Qui possiamo osservare come il souvenir diventi un mezzo di connessione tra culture diverse, ma anche un modo per preservare la memoria di un luogo o di un'esperienza.

Nei successivi percorsi, la mostra si sofferma sull’auto-narrazione dei viaggiatori attraverso diari, album fotografici e schizzi. Questa sezione culmina con documenti che vanno dall’Ottocento al Novecento, restituendo un'interpretazione personale e intima dell’esperienza del viaggio. I racconti dei viaggiatori, dalle avventure di Giovanni Botero alle esperienze di Achille Turati, parlano di un’umanità che cerca di comprendere e lasciare traccia del proprio percorso in un mondo in continua evoluzione.

L'ottava sezione della mostra si dedica a un tema di grande rilevanza attuale: la migrazione come elemento costitutivo della storia contemporanea. Attraverso video installazioni e opere di artisti contemporanei, il MUDEC affronta le disuguaglianze sociali e le emozioni vissute dai migranti. Lo spettatore viene così posto di fronte a una realtà complessa, fatta di storie di sofferenza, resilienza e speranza. L'opera di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi rappresenta un potente richiamo all’emozione umana, mentre le creazioni di Adrian Paci chiudono il percorso espositivo con un impatto visivo e concettuale di forte intensità.

MUDEC non si ferma ai confini fisici del museo. Con iniziative come il Bibliobus e progetti di Poster Art, il museo cerca di portare l’arte e la cultura nei quartieri di Milano, dimostrando che il viaggio del sapere e dell’arte non deve limitarsi a spazi predefiniti. Allo stesso modo, l'inclusione di contenuti accessibili tramite QR code è un passo verso un pubblico più ampio, rendendo la cultura fruibile e comprensibile a tutti.

"Travelogue" si configura come molto più di una semplice esposizione: è un’appassionante celebrazione del viaggio nelle sue molteplici forme. Attraverso una narrazione coerente e multidisciplinare, la mostra invita i visitatori a riflettere sulle proprie esperienze di viaggio, a esplorare le storie di altri e a riconoscere il valore intrinseco delle migrazioni e delle diaspore nella costruzione delle identità culturali. Questo progetto, dunque, non solo celebra il decennale del MUDEC, ma si propone come un importante spazio di dialogo, riflessione e integrazione culturale, indispensabile in un mondo sempre più interconnesso.

Il MUDEC, Museo delle Culture di Milano, si è sempre distinto per la sua capacità di affrontare tematiche complesse e rilevanti attraverso un'arte coinvolgente e multidimensionale. Dopo il successo delle mostre “Rainbow” ed “Exposure”, il museo presenta ora il suo terzo progetto interdisciplinare, “Travelogue. Storie di viaggi, migrazioni e diaspore”, curato da Katya Inozemtseva e Sara Rizzo. Questa mostra non è solo un'esposizione di oggetti; è un viaggio emozionante che esplora la dimensione umana del viaggio stesso, toccando questioni cruciali come le migrazioni e le diaspore, e raccontando la genesi delle collezioni del museo.

Il viaggio, in tutte le sue forme, rappresenta una parte intrinseca della nostra esistenza. Non è solo un movimento fisico da un luogo all'altro, ma anche un percorso emotivo, culturale e spirituale. “Travelogue” invita i visitatori a riflettere su queste dimensioni, utilizzando storie di vita, manufatti e opere d'arte per connettere il pubblico con le esperienze di chi ha viaggiato, migrato o trasferito la propria vita in un nuovo contesto. La mostra si propone di essere un tributo a coloro che hanno affrontato il viaggio non solo come un modo per spostarsi, ma come una necessità esistenziale.

L'inaugurazione della mostra è stata preceduta dall'impatto visivo della monumentale installazione di Adrian Paci, “Il vostro cielo fu mare, il vostro mare fu cielo”, allestita nell’Agorà del MUDEC. Quest'opera funge da introduzione potente ai temi che verranno trattati nella mostra, evocando immagini di fluidità, transizione e l'interconnessione tra luoghi e culture. Con i suoi elementi visivi evocativi, l'installazione di Paci invita gli spettatori a riflettere sulle esperienze condivise di viaggio e migrazione, accogliendo il pubblico in un dialogo profondo con le storie delle persone rappresentate.

“Travelogue” non si limita a essere una semplice esposizione statica, ma si estende a un programma pubblico ricco di eventi, conferenze e performance artistiche che accompagneranno la mostra fino al settembre 2025. Le iniziative proposte offriranno una lente attraverso cui esplorare le storie di vita dei migranti e delle comunità che si sono create attorno al concetto di viaggio. La collaborazione con Cineteca Milano porterà diverse proiezioni cinematografiche che metteranno in evidenza storie personali, portando in luce l'arte del racconto visivo e la potenza dei film nel descrivere esperienze di vita complesse.

Tra gli eventi più significativi si annovera il monologo multimediale “Il secolo è mobile” di Gabriele del Grande, che si propone di sensibilizzare il pubblico sulla questione dei migranti e delle loro sfide contemporanee. Parallelamente, la Giornata Internazionale Rom, Sinti e Caminanti, a cura del movimento Kethane, testimonia l’intento del MUDEC di includere voci tradizionalmente marginalizzate, creando uno spazio di dialogo e riflessione collettiva.

Uno degli aspetti più affascinanti del progetto “Travelogue” è il suo impegno a collegare le storie personali delle comunità locali con le collezioni del museo. Il murale “MUDEC chiama San Siro”, nato da un percorso partecipato con i giovani del quartiere, è un ottimo esempio di come l’arte pubblica possa diventare un veicolo di espressione e di appartenenza. Le artiste Elena Mistrello e Agus Rúcula hanno saputo catturare le essenze delle storie emerse durante i laboratori, restituendo alla comunità un simbolo tangibile di identità e connessione.

In questo modo, “Travelogue” non solo celebra il viaggio come un fenomeno globale, ma si concentra anche sull'importanza delle prospettive locali. Attraverso l'attivazione di poster art nel distretto di via Tortona, il museo invita il pubblico a riflettere su come il viaggio abbia plasmato non solo individui, ma interi quartieri e culture.

A compendio della mostra, il prossimo numero della rivista “MU – Mudec United”, che uscirà a maggio 2025, propone un viaggio nel mondo sotterraneo e sottomarino, esplorando aree poco conosciute ma fondamentali per il nostro futuro. La rivista rappresenta dunque un ulteriore strumento attraverso il quale il museo propone nuove narrazioni, sfidando il lettore a considerare non solo il viaggio nella sua accezione geografica, ma anche metaforica, unendo scienza, arte, filosofia e geopolitica.

La mostra “Travelogue” del MUDEC si presenta come un’esperienza coinvolgente e profondamente riflessiva, capace di unire diversi linguaggi artistici e culturali attorno al tema universale del viaggio. Essa non solo celebra i dieci anni di vita del museo, ma si propone anche come uno spazio di dialogo e comprensione, dove le storie di migrazione e diaspora possono essere ascoltate e condivise.

In un mondo in rapida trasformazione, dove il concetto di identità è in continua evoluzione, “Travelogue” ci invita a considerare le nostre storie di viaggio: siano esse fisiche, emotive, culturali o sociali. Attraverso l'arte, la cultura e la condivisione di esperienze, possiamo costruire insieme un futuro che riconosca e celebri la ricchezza della diversità umana. La mostra si preannuncia non solo come un evento culturale da non perdere, ma come un momento di riflessione profonda sul nostro ruolo nel mondo contemporaneo e sulle connessioni che ci uniscono, al di là delle barriere geografiche e culturali.





20 marzo – 21 settembre 2025

Lunedì 14.30 – 19.30

Martedì – mercoledì – venerdì – sabato – domenica 10.30 – 19.30

Giovedì 10.30 – 22.30

ULTIMO INGRESSO UN’ORA PRIMA

