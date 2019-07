Il Mit scrive a Bruxelles per confermare il sì dell'Italia alla Torino Lione

Secondo quanto riporta questo sabato Repubblica, il Ministero delle Infrastrutture ha inviato a Bruxelles una comunicazione in cui conferma ufficialmente il sì al prosieguo dei lavori al Tav Torino Lione. La stessa lettera è stata recapitata anche al Governo francese.

Sempre in base a quanto scritto da Repubblica, la lettera non riporterebbe la firma del ministro Toninelli, ma solo quella di alcuni funzionari del suo dicastero.

In relazione a tale notizia vi è un assoluto silenzio, anche social, da parte del Movimento 5 Stelle e dei suoi rappresentanti, a partire dal capo politico.

Pertanto, va sottolineato che a questo punto tale comunicazione, ancora di più rispetto a quanto già era evidente, rende persino grottesca prima che ridicola qualsiasi futura discussione parlamentare su un'eventuale sospensione definitiva dei lavori per la Torino Lione, come anticipata da Luigi Di Maio.

Una notizia, quella odierna, che metterà ulteriore pepe, anche se non ve ne era bisogno, alla manifestazione programmata per oggi dai Notav con la "marcia popolare" che partirà alle 13:30 per raggiungere il cantiere della Torino Lione, a guardia del quale sono state rafforzate le misure di sicurezza.