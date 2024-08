La Palestina ha scelto come proprio rappresentante per gli Oscar 2025 per la categoria Best International Feature Film, il racconto antologico From Ground Zero sulla situazione attuale della popolazione di Gaza nel mezzo della guerra tra Israele e Hamas.

La pellicola realizzata da 22 registi palestinesi, offre una prospettiva interna e autentica sulla situazione, sfidando gli stereotipi spesso presenti nei media occidentali.

La partecipazione agli Oscar può generare un maggiore sostegno alla causa palestinese e aumentare la consapevolezza sulle violazioni dei diritti umani nella regione.