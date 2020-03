Lanciato l'hashtag #PreghiamoInsieme per rendere "virali" in rete immagini e testimonianze lemngate al momento di emergenza che stiamo vivendo. Il Vaticano invita a spedire video, audio, testo, foto.

La teologia, come servizio al popolo di Dio e non solo esca per le Accademie, arrivi alla base. Molte ricchezze intellettuali fra uomini di Chiesa potrebbero contribuire a gettare luce alle domande sul senso dell'esistenza che si moltiplicano tra chi sta vivendo, direttamente coinvolto, la pandemia in tutto il mondo.

Ancora lontana tra le Chiese cristiane e le altre religioni l'intesa per un messaggio unico che possa coinvolgere tutti superando le divisioni ancora in atto.

Come ricercatore e studioso auspico l'elaborazione di un progetto comune che coinvolga i leader delle grandi religioni mondiali in un percorso comune di risposta condivisa agli interrogativi che nascono spontanei in larghi strati di popolazione in tutto il mondo.