Microcredito è stato partner ufficiale del Salotto delle Celebrità in occasione del festival di Venezia 2022.

Esiste già da anni un prodotto destinato a tutte quelle aziende che hanno difficoltà ad accedere al credito tradizionale in Italia chiamato Microcredito, solo da pochi anni però inizia ad essere conosciuto grazie all’intervento di Harahel Srl, società di consulenza aziendale che opera a livello nazionale con metodi certificati ed all’avanguardia sotto il profilo della tecnologia e che ha avuto un’espansione notevole grazie al “passaparola” dei clienti soddisfatti.

La società regolarmente iscritta nell’elenco nazionale degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, è operativa nel mercato del microcredito con il marchio CreditoMicro.it da fine 2020. Ha sede in Reggio Emilia ma tramite la propria sede operativa di Rovigo, offre soluzioni a tutte quelle aziende con meno di cinque anni di anzianità in ogni angolo del nostro paese.

Il microcredito è un prodotto che permette di valutare l’azienda non dalla propria storicità, parametro utilizzato dal sistema bancario tradizionale, ma dal progetto imprenditoriale che di norma deve avere lo scopo di aumentare i profitti della propria azienda. Possono accedere a questo prodotto, che finanzia fino a 50.000 euro, anche le StartUp neo costituite indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Ci sono dei limiti per poter accedere a questa tipologia di operazione finanziaria, ovvero l’azienda può essere di qualsiasi forma sociale ad esclusione delle Srl e delle SpA, non possono avere un fatturato maggiore di duecentomila euro e non possono avere un’anzianità superiore ai cinque anni. Anche il numero di dipendenti è un limite perché le società possono avere massimo dieci dipendenti mentre le ditte individuali o i liberi professionisti ne possono avere massimo cinque.

L’elevata qualità dei servizi forniti da Harahel – CreditoMicro.it ha consentito alla società di raggiungere in breve tempo risultati importanti e diventare un punto di riferimento nel mercato italiano del microcredito, sia per i potenziali clienti che necessitano di assistenza e consulenza qualificata, sia per gli operatori del microcredito che vedono in Harahel – CreditoMicro.it un partner affidabile e qualificato che contribuisce fattivamente a mantenere il controllo dei rischi dei finanziamenti erogati.

“Harahel Srl è una società specializzata nella selezione, assistenza e monitoraggio dei clienti che si rivolgono al microcredito – dice l’amministratore Dosso Nicola – opera in tutto il territorio italiano e si avvale del supporto di una quindicina di professionisti interni diretti oltre che ad una sessantina di professionisti segnalatori. Il nostro nome così strano è il nome del mio angelo custode – continua Dosso che è anche founder della società – e rappresenta l’approccio che abbiamo nei confronti dei nostri clienti. Il nostro lavoro è quello di aiutarli a realizzare i loro sogni di aprire una nuova attività o di sviluppare un’attività già esistente, nonostante abbiano già avuto un “no” dalla propria banca. È per questo motivo che invito tutti i giovani imprenditori a non rinunciare subito al proprio progetto e di evitare di chiedere soldi a chi non è autorizzato dalla norma a farlo, perché se la banca ha già dato parere negativo, potreste avere la soluzione anche da CreditoMicro.it”