Beppe Iachini in qualità di allenatore della Fiorentina anche per la stagione 2020/2021 era stato mal digerito da gran parte del tifo viola.

Scelto come traghettatore la scorsa stagione, è stato riconfermato quest'anno dal presidente Rocco Commisso - contrari Pradè e Barone - come "premio" per quanto fatto la scorsa stagione. Questo, perlomeno, è quanto ha dichiarato.

Adesso, dopo la partita persa in casa contro la Sampdoria e quella pareggiata domenica scorsa contro lo Spezia, anzi contro la primavera dello Spezia, senza che la Fiorentina mostrasse un'idea di gioco facendosi rimontare dopo il 2-0 siglato nei primi 5 minuti, oltre che ai tifosi Iachini non risulterebbe più gradito neppure alla proprietà, a cui non erano piaciute le dichiarazioni rilasciate prima e dopo l'ultimo incontro.

In questi casi, nel calcio è difficile distinguere tra anticipazioni, invenzioni, speranze e illusioni, ma dato che sono in molti a riferirla come notizia, tanto vale riportarla.

Secondo il Tg (Rai) della Toscana, ora Iachini non sarebbe ben vista neppure dallo spogliatoio viola e Rocco Commisso e i suoi collaboratori starebbero valutando 4 nomi con cui sostituirlo. Tutti toscani (due livornesi e due fiorentini): Allegri, Mazzarri, Spalletti e Sarri.

Ma per diverse ragioni, sarebbe quest'ultimo il nome più gradito alla tifoseria e quello più gettonato dai media, soprattutto dopo che è stata rilanciata qualche giorno fa la notizia di un suo accordo con la Juventus per rescindere il contratto che lo lega ancora ai bianconeri, in modo da liberarsi e tornare così ad allenare.

Tutte fantasie? È possibile, ma un anagramma postato sul proprio account da Marino Bartoletti, giornalista sportivo poco incline ad occuparsi delle boutade di calciomercato e neppure tifoso viola, farebbe pensare il contrario.







UOMO RIALZAVA IRRISI, una volta risolto, si legge così: MAURIZIO SARRI VIOLA. Endorsement o anticipazione?