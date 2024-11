Il brano tratta della fine di una storia d’amore e i sentimenti contrastanti che si porta dietro.

La cantautrice Viola Thian pubblica sui principali stores digitali, nel mese di giugno del 2024, il nuovo brano “CATTIVAMOONLIGHT”, disponibile dal 6 novembre 2024 anche nelle radio in promozione nazionale. Il singolo è stato prodotto da Marco Iodice di SightMusic Production e inaugura la nuova era musicale dell’artista marchigiana.

“CATTIVAMOONLIGHT” racconta la fine di una storia d’amore e delle sue conseguenze, che continuano a tormentare il presente. Non è mai facile accettare un distacco sentimentale: si tendono a dimenticare le sofferenze, cancellarle, a favore del ricordo dei momenti più belli e profondi. Nel brano, si parla proprio di questo: la voglia di scappare e, allo stesso tempo, quella di rimanere ancorati alla nostalgia del passato, creando un mix tra il romanticismo e le sonorità pop moderne.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/4mNK25m7C8aBXoQmvRrkvM?si=19ba27e7d35c4028

Storia dell’artista

Viola Thian inizia a studiare musica a 16 anni. Nel 2017, esce "Ti Amerò Per Sempre", scritto da Valeria Vaglio, cantautrice e concorrente del Festival di Sanremo nel 2008. Viola è poi ospite del tour estivo di Luca Barbarossa a Senigallia, Civitanova e Pineto. Nel 2018, esce “La Paura Di Affogare”; il singolo è seguito dall’uscita del primo EP “Sottozero”, una raccolta di 7 tracce scritte in collaborazione con il produttore Emilio Munda, autore e produttore per Sugar Music. Nel corso degli anni 2018 e 2019, Viola è protagonista dello spettacolo teatrale "Incontro Con…", che ospita alcuni tra i più grandi cantautori italiani nei teatri d'Italia per un incontro tra musica e parole. Tra gli ospiti dello spettacolo: Bungaro, Mario Venuti e Giovanni Baglioni. Il 2019 si rivela essere uno dei più importanti e formativi, la cantautrice apre infatti il concerto di Anastacia a Comacchio e tiene il primo concerto solista nella sua città: Fano, nella cornice suggestiva della storica Rocca Malatestiana, accompagnata da una formazione di talento e tutta al femminile. Nel 2022, esce “Canzoni per l’immEnzo Jannacci”, una raccolta di brani dedicati al grande Enzo Jannacci, alla quale Viola partecipa scrivendo e producendo, con Silvia Wakte (chitarrista), il brano “Solo un’ora”. Tra gli interpreti ed autori della raccolta: Fabio Concato, Enzo Iacchetti e Rosalia De Souza. Il 2022 e il 2023 sono gli anni della rinascita post-pandemia, durante i quali Viola lavora alla nuova musica che vede luce nel 2024, con l’uscita di CATTIVAMOONLIGHT.

Instagram: https://www.instagram.com/violathian/

Facebook: https://www.facebook.com/violathianmusic

YouTube: https://www.youtube.com/@violathian5717

TikTok: https://www.tiktok.com/@violathian