I primi titoli su Google Stadia, disponibile a partire da novembre 2019

Questo giovedì sono state ufficializzate tutte le principali informazioni relative a Stadia, la nuova piattaforma Google che consente di giocare con i videogame, fino ad una risoluzione 4K, senza dover acquistare una console, utilizzando il proprio televisore oppure il proprio laptop, computer desktop, tablet o smartphone.

Al servizio, che sarà lanciato a partire da novembre 2019, si potrà accedere inizialmente con un abbonamento da 9,99 dollari al mese (nel caso di utilizzo su Pc, tablet o smartphone) oppure tramite il pacchetto Stadia Founder's Edition che consente l'utilizzo di Stadia sulla Tv tramite il controller Stadia night blue, un Google Chromecast Ultra e 3 mesi di abbonamento, che può essere preordinato fin da adesso a 129 dollari.

Inoltre, con l'offerta Stadia Base, disponibile però solo a partire dal 2020, non ci sarà un abbonamento per accedere al servizio, ma si potranno utilizzare i giochi acquistandoli singolarmente.

Quali saranno i giochi disponibili fin da subito? Questo è l'elenco che è stato fornito:

Dragon Ball Xenoverse 2, DOOM Eternal, Wolfenstein: Youngblood, Destiny 2, Power Rangers: Battle For The Grid, Baldur's Gate 3, Metro Exodus, Thumper, GRID, SAMURAI SHODOWN, Football Manager 2020, Get Packed, The Elder Scrolls Online, The Crew 2, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, NBA 2K, Borderlands 3, Farming Simulator 19, Mortal Kombat 11, Rage 2, FINAL FANTASY XV, Gylt, Tomb Raider Trilogy, Darksiders Genesis, Just Dance 2020...

Naturalmente, l'esperienza di gioco potrà variare in funzione della velocità della connessione ad Internet e al dispositivo utilizzato dall'utente.