Per deliziare ancora di più i nostri palati, il noto buongustaio e grigliatore Barù ha recentemente fatto una comparsa speciale come ospite e giudice d'onore nel programma culinario "Ricette d'Italia - Piatti in Tavola". La puntata in cui è apparso è andata in onda il 2 novembre su Real Time e si è concentrata sulla cucina toscana.

"Ricette d'Italia - Piatti in Tavola" è un talent show e game show culinario condotto da Benedetta Rossi che va in onda dal 4 settembre 2023 dal lunedì al venerdì alle 20.30. Ogni partecipante porta con sé una ricetta della propria tradizione, che viene poi presentata alla giuria composta da due chef esperti, Roberto Di Pinto e David Fiordigiglio, e un giudice VIP.

Barù è stato scelto come giudice d'onore per questa specifica puntata sulla cucina toscana. Con la sua vasta esperienza nella gastronomia e la sua fama di buongustaio, nessuno sarebbe stato più adatto a giudicare questa cucina ricca di sapori e tradizioni uniche.

Nel corso della puntata, quattro partecipanti si sono sfidati per inserire la propria ricetta nel libro delle "Ricette d'Italia". La prima sfidante, Valentina di Rocchette di Fazio, ha presentato la sua "Acquacotta alla Diva". Tuttavia, Berù si è dimostrato particolarmente critico, trovando il piatto troppo blando e ha espresso preoccupazione per la quantità di cipolla utilizzata.

La seconda sfidante, Simona da Cecina, ha presentato il suo "Coniglio Goloso per Matteo". Berù ha notato che il piatto era un po' stoppaccioso e che non era stato rosolato a sufficienza.

Luca, il terzo sfidante, ha presentato la sua "5 e 5 al Tramonto", una torta di ceci. Barù ha raccontato che grazie all’incapacità militare di un suo avo, durante la battaglia di Meloria, la torta di ceci è stata tramandata a Livorno, ma ha suggerito che avrebbe aggiunto un tocco personale con una melanzana.

Infine, Monica da Pistoia ha presentato i suoi "Necci di Fernando" e ha conquistato la vittoria della sfida. Barù ha espresso il suo piacere per questo piatto, ma che l’avrebbe preferito un po’ più bello… porco.

Siamo sicuri che Barù abbia aggiunto un tocco di divertimento e di conoscenza culinaria a questa puntata di "Ricette d'Italia - Piatti in Tavola". Speriamo davvero di poterlo rivedere presto in televisione, magari con un programma tutto suo, per poter continuare ad apprezzare le sue abilità culinarie e la sua passione per il cibo.