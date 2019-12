Oggi sono apparse in rete le prime immagini reali di quello che dovrebbe essere il Samsung Galaxy Fold 2. Queste foto mostrano uno smartphone con display pieghevole, ovvio, ma molto diverso rispetto a quello che è il Samsung Galaxy Fold di prima generazione, presentato ad inizio 2019.

Samsung, quindi, decide di continuare a produrre smartphone con display pieghevole (che probabilmente saranno i dispositivi del futuro e che verranno proposti sempre di più anche da altri produttori), ma la differenza rispetto al primo Galaxy Fold è evidente.







Il nuovo modello ricalca la filosofia Motorola con il nuovo Razr che utilizza lo schermo pieghevole non tanto per allargare il display, quanto per ridurre le dimensioni dello smartphone, in modo da poterlo tenere comodamente in una tasca dei pantaloni o in un taschino della camicia.