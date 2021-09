Il Lazio parte con la terza dose di vaccino. Dalla prossima settimana iniziamo con chi ha ricevuto un trapianto e che saranno contattati dal sistema sanitario regionale. Continuiamo a mettere in sicurezza la vita e il futuro.

Questo quanto annunciato domenica via Twitter dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Come si ricorderà, lo scorso 9 settembre, nel comunicato stampa n. 660, la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA (CTS), aveva espresso il proprio parere sulla somministrazione di dosi aggiuntive di vaccino contro il COVID-19, su richiesta del Ministero della Salute.

La CTS aveva ritenuto appropriato, in attesa dell’autorizzazione di EMA, rendere disponibili i vaccini Comirnaty e Spikevax come dose addizionale di vaccino COVID-19, dopo almeno 28 giorni dall’ultima somministrazione, a completamento del ciclo vaccinale nei soggetti adulti e adolescenti di età superiore a12 anni (vaccino Comirnaty) o a 18 anni (vaccino Spikevax) in condizione di immunosoppressione clinicamente rilevante. Rientrano nella suddetta categoria i trapiantati di organo solido e i soggetti che presentino, sulla base della valutazione clinica, un livello di immunocompromissione assimilabile.