Il rischio maggiore dopo una vittoria è l'appagamento. Ad esempio quello che potrebbe cogliere De Laurentiis, padrone della SSC Napoli o meglio della FilmAuro a cui la società sportiva fa capo.

A pochi giorni dall'inizio del campionato, in cui ci sarebbe da difendere lo scudetto, la situazione è vistosa.

Prima l'esodo di Giuntoli , senza l'intenzione di sostituirlo accumulando ritardo sul mercato.

, senza l'intenzione di sostituirlo accumulando ritardo sul mercato. Poi, il saluto di Spalletti , stressato non da Napoli o dai tifosi, ma da qualcun altro.

stressato non da Napoli o dai tifosi, ma da qualcun altro. A seguire, lascia Sinatti, il preparatore atletico, e sono iniziati gli infortuni.

il preparatore atletico, e sono iniziati gli infortuni. Poi ancora, c'era da sostituire Kim MinJae e la telenovela è durata due mesi.

e la è durata due mesi. Lozano , che dire se è stato trattenuto per una manciata di milioni.

, che dire se è stato trattenuto per una manciata di milioni. Ci mancava anche il veto di Garcia su Zanoli e il terzino di riserva ancora è in alto mare.

di su e il di riserva ancora è in alto mare. Pieno limbo per Zerbin e Gaetano , riserve nel Napoli o titolari altrove in serie A.

, riserve nel Napoli o titolari altrove in serie A. Inutile aggiungere che la vertenza Demme è irrisolta e probabilmente resterà a Napoli.

è irrisolta e probabilmente resterà a Napoli. Zelinski e Rui al miglior offerente, se ambedue si autoriducono pure l'ingaggio ma il rinnovo aspetta.

al miglior offerente, se ambedue si autoriducono pure l'ingaggio ma il rinnovo aspetta. Con Osimhen si gioca al rinnovo ... in attesa dell'offerta vincente.

Inoltre, la concessione dello Stadio Maradona e la proprietà della SSC Bari pendono come due spade di Damocle sui prossimi sviluppi societari: da un lato un impegno finanziario non indifferente, dall'altro gli enormi introiti di una possibile cessione.

Potremmo anche aggiungere che - vendendo anche Osihmen - i sostituti in casa 'da valorizzare' esistono già e si chiamano Raspadori e Simeone.

E che ... con gli introiti di quest'anno ci si comprerebbe una squadra di medio-alta classifica, ma anche che ... Toussart è ben più economico di Koopmeiers o che Lo Celso costa meno di Veiga.

Eppure, le aspettative dei tifosi e della Città non sono basse. Specialmente dopo i successi di quest'anno e i ricavi di questa estate, ancor più se dovesse partire Osimhen.

Ed ormai mancano solo 4 giorni all'annunciata conferenza stampa di ADL e Garcia, in cui hanno promesso di informare i tifosi su quali saranno gli obiettivi di quest'anno. Obiettivi societari che - per come vanno le cose - non potranno essere altro che quelli soliti: tra le prime quattro in campionato e gli ottavi in Champions.

Basta parlar chiaro ai tifosi. Specialmente su dove verranno reinvestiti gli utili di quest'anno.

Nella SSC Napoli o (anche) nella FilmAuro?

O - magari - investire il tesoretto di quest'anno fortunato nello stadio ed in infrastrutture?