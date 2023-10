(MMLINE PRODUCTION RECORDS)

Martina Mini 17 anni nasce a Roma, vive a Guidonia e frequenta l’istituto di moda. Studia da 7 anni canto con la vocal coach Johanna Pezone (Cuore in musica Academy). Un anno molto importante per Martina, perché firma un contratto con la Manager e discografica Maria Totaro per MMline Production Records, grazie alla propria vocal coach Johanna, scouting della Label.

ROOM23, scritto dall’autrice Vicentina Giorgia Brunello del team MMline ed in promozione radiofonica da ottobre, è stato prodotto ai Jericho Studios, situato nella sede della MMline in veneto.

Il video è girato dal videomaker Marco D’Andragora della Dam studio:

