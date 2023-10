In occasione dell'evento Delivering the Future, tenutosi a Seattle, Amazon ha annunciato che le consegne commerciali con i droni non saranno più esclusiva degli Stati Uniti e approderanno così anche in Europa: Gran Bretagna e Italia saranno le prime nazioni a sperimentare Prime Air.

Prime Air è un programma di consegna pensato da Amazon per trasportare in modo rapido e sicuro pacchi fino a poco più di 2Kg (non più grandi di una scatola da scarpe), direttamente a casa dei clienti grazie all'utilizzo di droni.

I clienti Prime Air in Italia, che presenteranno determinati requisiti, potranno scegliere tra migliaia di articoli, tra cui prodotti per la casa e la cura della persona, beni di prima necessità, forniture per ufficio e prodotti tecnologici.

Il drone scelto per il servizio di consegna sarà il nuovissimo MK30, che utilizza una sofisticata tecnologia sense-and-avoid, all'avanguardia nel settore, che aiuta il velivolo a rilevare ed evitare gli ostacoli, garantendo la sicurezza di persone, animali e immobili.

Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente di Prime Air, David Carbon, il servizio prenderà il via entro la fine del 2024.