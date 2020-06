Da lunedì sera, dopo che tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di incontri, riprende la Serie A da dove si era interrotta, cioè dall'8.va giornata di ritorno, per disputare le 12 gare mancanti per completare la stagione 2019/2020 nei prossimi 45 giorni.

Come si concretizzerà tutto ciò? In una serie ininterrotta di partite intervallate da uno o due giorni di pausa quasi fino alla fine del campionato, escluse le ultime tre giornate di cui date e orari degli incontri devono ancora essere comunicati.

E tutto questo senza dimenticare che chi non volesse trascorrere neanche una serata senza calcio, per recuperare dall'astinenza dei mesi scorsi, Premier e Liga potranno quasi sicuramente venire in soccorso!

Il campionato di Serie A riprende il suo cammino con 3 gare. Alle 19:30 scenderanno in campo Fiorentina e Brescia al Franchi, mentre Lecce e Milan si disputeranno i punti in palio al Via del Mare. Concluderà la serata, alle 21:45, la partita tra Bologna e Juventus al Dall'Ara.

Delle squadre in campo, Milan e Juventus hanno già potuto effettuare un primo rodaggio per la semifinale di ritorno che li ha viste protagoniste in Coppa Italia. Per le altre squadre si tratterà di un vero e proprio nuovo debutto.

Infine, va aggiunto che la sosta forzata causa Covid, per alcune squadre ha significato poter recuperare giocatori importanti che altrimenti avrebbero potuto saltare quasi il resto della stagione. Tra questi sicuramente Ribery, con la Fiorentina che, teoricamente, può schierarlo di nuovo in campo fin da stasera.