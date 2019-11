I visitatori di Golosaria hanno potuto degustare (alla grande!), la cucina di Alessio Bottin dell'Ittoturismo In Marinetta di Rosolina (Ro), un luogo che merita il viaggio, con la sua sala riposante e le vetrate che guardano il mare.

L'avventura di quattro soci che vogliono far riscoprire un territorio per troppo tempo dimenticato, proponendo piatti per davvero eccellenti,interpretati con le materie prime dei produttori del Delta del Po.

Tutto questo non è passato inosservato ai giornalisti e ai comunicatori di Borghi d'Europa, impegnati a proporre una iniziativa di informazione (Destinazione Delta del Po), creata all'interno del progetto L'Europa delle Scienze e della Cultura, Patrocinato dalla IAI (Iniziativa Adriatico Jonica, Forum Intergovernativo per la cooperazione regionale nella regione Adriatico Jonica) e da ESOF2020 EuroScience Open Forum Trieste.

“Fino alla fine del 2020 'dirotteremo' le attenzioni di almeno un centinaio di giornalisti e comunicatori sul Delta del Po, trasformando questa Terra di Mare in luogo di incontro e scambio culturale con altri territori d'Acqua, italiani ed europei. Milano rappresenterà poi l'approdo delle diverse esperienze ed iniziative, così da raccontare le storie di borghi d'eccellenza'.

L'Ittiturismo In Marinetta è stato scelto come uno dei luoghi del desiderio dove si terranno gli incontri e parteciperà anche agli appuntamenti milanesi e in altre contrade.

“È il nostro sogno nel cassetto - commenta Isi Copppola - è la passione per la cucina e per il nostro territorio.In Marinetta ha compiuto i primi due anni, li abbiamo vissuti intensamente, rafforzando il nostro legame con il territorio, il Delta del Po.

I prodotti delle lagune, dell’Alto Adriatico e dei nostri orti sabbiosi, ogni giorno ci hanno regalato sorprese nuove e sapori, che identificano la nostra cucina con freschezza e sapidità uniche.Una “sfida” continua per la nostra brigata, per realizzare e valorizzare al meglio questo patrimonio della natura! I nostri piatti sono come un viaggio tra le acque e le terre del Delta, dove i colori mutano con i sapori a seconda della stagione… e diventano delizie trasformate dalle sapienti mani e dalla fantasia preziosa del nostro Chef Executive Alessio Bottin. Quindi… buon viaggio a tutti!”