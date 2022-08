Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, i prezzi del gas in Europa potrebbero raggiungere i 500 euro a megawattora sul mercato di Amsterdam, prima della fine dell'anno.

Questo è quanto ha scritto domenica sul proprio profilo Telegram:

"Ai capi di Stato e di governo dei Paesi dell'Unione Europea. In relazione all'aumento del prezzo del gas a 350 euro a megawattora, questo potrà raggiungere i 500 euro entro la fine del 2022. Con cordiali saluti".

In questa domenica, da registrare anche la dichiarazione della portavoce del ministero degli Esteri russo. Maria Zakharova ha voluto precisare che la visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte degli ispettori dell'AIEA avrà luogo proprio grazie alla Russia, sostenendo che è stata Mosca a insistere per far effettuare l'ispezione.

"È la Russia che ha chiesto l'ispezione. Inoltre, ha ricevuto piena comprensione da parte dell'AIEA, dal suo direttore generale, e per mesi non ha risparmiato sforzi per organizzarla. Ricordo l'incontro con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov con il direttore generale dell'AIEA diversi mesi fa. Ricordo numerosi contatti, telefonate e incontri personali tenuti dai nostri rappresentanti presso l'AIEA. Gli sforzi diplomatici si sono concentrati sull'organizzazione dell'ispezione".

L'ispezione dovrebbe avere luogo già la prossima settimana. Gli ucraini accusano Mosca di utilizzare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, situata nella città di Energodar, come base per lanciare attacchi su tutto il territorio ucraino. I russi accusano Kiev di colpire l'area della centrale con droni e artiglieria pesante.