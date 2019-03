Zinedine Zidane è stato richiamato da Peres alla guida del Real Madrid

Manca solo l'ufficialità, perché ormai tutto è deciso. Nonostante la vittoria in campionato con il Valladolid, che segue però l'eliminazione dalla Champions ad opera del meno quotato Ajax, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez nelle prossime ore annuncerà l'esonero del tecnico argentino Santiago Solari ed il ritorno sulla panchina delle merengues di Zinedine Zidane.

Un ritorno che ha del clamoroso. A meno di nove mesi dall'annuncio improvviso del suo addio - molti pensavano che dalla prossima stagione Zidane avrebbe raggiunto Ronaldo alla Juventus - il tecnico franco-algerino già da domani sarà a dirigere il primo allenamento della squadra.

Inoltre, in base a quanto riportano i media spagnoli, Zidane avrà carta bianca per formare la squadra per la prossima stagione, decidendo su "arrivi e partenze".