Il governatore dello stato americano del Kentucky ha affermato che venerdì notte più di 70 persone sono state uccise da un tornado.

Secondo quanto dichiarato dal governatore del Kentucky, Andy Beshear, sono finora più di 70 le vittime di un tornado che ha colpito lo Stato nella serata di venerdì. Ma il numero definitivo delle vittime potrebbe aumentare, anche perché con quasi altrettanta violenza il tornado ha colpito altri Stati, Tennessee, Arkansan e Illinois dove a Edwardsville ha quasi distrutto un magazzino di Amazon, causando almeno una vittima.

Tanta era la sua forza che ha quasi praticamente distrutto tutto quello che ha ostacolato il suo percorso. Nei quasi 400 Km percorsi dal tornado in Kentuchy, poco si è salvato dalla devastazione, dato che persino i camion sono stati risucchiati e lanciati a distanza dalla forza del vento.

A far peggiorare il bilancio delle vittime una fabbrica nella città di Mayfield, al cui interno vi erano un centinaio di persone.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha twittato di essere stato informato sabato mattina su quanto accaduto. "Perdere una persona cara in una tempesta come questa è una tragedia inimmaginabile", ha detto. "Stiamo lavorando con i governatori per garantire che abbiano ciò di cui hanno bisogno mentre la ricerca dei sopravvissuti e la valutazione dei danni continuano".