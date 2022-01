Alla decisione del Tar del Piemonte che ha tolto dalla quarantena il gruppo squadra del Torino (ovviamente esclusi i positivi), si sono aggiunte anche quelle del Tar del Friuli e della Campania che hanno "liberato" dall'isolamento Udinese e Salernitana.

Pertanto, per la seconda giornata di Serie A, potranno disputarsi gli incontri Torino - Fiorentina, Udinese - Atalanta e Verona - Salernitana, anche se non è possibile sapere né condizioni, né numero di giocatori che Torino, Udinese e Salernitana riusciranno a schierare oltre a date e orari delle partite che potrebbero non disputarsi domenica agli orari stabiliti. Finora nessuna nota ufficiale è stata diramata in tal senso.

Da ricordare che le squadre possono essere completate anche da elementi delle formazioni Primavera.

L'unico ricorso al Tar che la Lega ha perso è quello che riguarda il Bologna. Infatti, le ASL potranno applicare la quarantena solo a chi non ha ancora la terza dose.

I giocatori del Bologna riceveranno il richiamo soltanto lunedì e fino a quel momento, pertanto, non potranno neppure allenarsi. Quindi, è scontato per i rossoblù anche il rinvio del match contro il Cagliari.



Nell'odierna assemblea la Lega, dopo l'invito di venerdì fatto dal premier Draghi al presidente della Figc, Gravina, ha deciso di ridurre la capienza degli stadi a 5.000 spettatori per il mese di gennaio, a partire dalla terza giornata del girone di ritorno di Serie A.

Dovrebbero pertanto rimanere escluse le sfide di Coppa Italia della prossima settimana e la sfida di Supercoppa tra Inter e Juventus. Ma anche in questo caso manca la conferma ufficiale.