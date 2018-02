Cosa sono i cerotti dimagranti? Che azione hanno e, soprattutto, funzionano davvero?

Durante la stagione fredda è facile mettere su un po’ di peso. Con il freddo si consumano più calorie ed è difficile mantenere uno stile di vita attivo. Per arrivare in forma alla prova costume bisogna pensare in anticipo, ma molto spesso il nostro percorso di dimagrimento non va come previsto.

Nella speranza di ottenere risultati migliori, scegliamo di affidarci a diversi prodotti dimagranti disponibili sul mercato, fra i quali anche i cerotti per dimagrire. Ma funzionano davvero?

In ogni caso, per evitare rischi di effetti collaterali, è sempre meglio scegliere cerotti a base di ingredienti naturali che, per lo più, sono a base di arancia amara, tè verde, guaranà, caffeina, capsaicina...