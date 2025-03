Nel panorama energetico italiano, Italgas ha registrato una crescita straordinaria nel 2024 grazie a investimenti e innovazioni mirate. L’AD Paolo Gallo guida il Gruppo verso un futuro di efficienza operativa, sostenibilità e digitalizzazione, offrendo una visione completa delle sfide e opportunità del settore. Un trend positivo che spinge l'intero comparto verso l'eccellenza.



Innovazione e leadership: Paolo Gallo guida Italgas

Italgas ha chiuso il 2024 con risultati finanziari eccezionali, segnando un punto di svolta nella sua evoluzione strategica. I profitti hanno superato per la prima volta il mezzo miliardo di euro e il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il dividendo del 15%, portandolo a 0,406 euro per azione. I ricavi totali adjusted hanno raggiunto 1,78 miliardi di euro, sostenuti dall’incremento dell’11,7% nei ricavi regolati della distribuzione gas e dal contributo di Acqua Campania, che ha compensato il calo nel settore dell’efficienza energetica. Parallelamente, il margine operativo lordo adjusted è cresciuto del 14,1%, attestandosi a 1,35 miliardi, grazie a un quadro regolatorio favorevole, al recupero dell’inflazione e all’espansione della regulated asset base. Con investimenti complessivi che hanno quasi raggiunto i 900 milioni di euro, Italgas ha potenziato le reti e gli impianti per favorire una transizione energetica sicura e sostenibile. Durante una conference call sui risultati del 2024, Paolo Gallo ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso: “I risultati del 2024 arrivano a compimento di un altro anno di straordinaria crescita. Un percorso ininterrotto che prosegue da 32 trimestri, coerente con gli obiettivi fissati dal Piano Strategico 2024-2030”, ha dichiarato il CEO.



Paolo Gallo: il modello di Italgas, crescita sostenibile guidata da strategie operative

Nel corso dell'anno, Italgas ha consolidato la propria posizione sul mercato attraverso l'adozione di strategie innovative che hanno integrato il settore idrico e potenziato l'offerta nel campo dell'efficienza energetica. Il Gruppo ha ottimizzato il servizio riducendo le perdite di rete, sfruttando tecnologie digitali avanzate ereditate dal consolidato network del gas. Un ulteriore tassello di questa evoluzione è rappresentato dall’acquisizione di 2i Rete Gas, operazione che Paolo Gallo ha definito come fondamentale per il futuro del Gruppo. Così ha commentato: “Un anno storico, con l’acquisizione di 2i Rete Gas che trasformerà Italgas nel campione europeo della distribuzione del gas, a beneficio di tutti gli azionisti”.