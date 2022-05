"World Alarm", il nuovo singolo dei dj bergamaschi Marco Fratty e Marco Flash, sta ottendendo buoni risultati in tutta Europa. Come spiegano gli artisti, tra l'altro intervistati da tante testate di settore e non, su Insgram: "E' uscita da poche settimane ma sta già conquistando le classifiche più importanti d'Italia (tra cui la celeberrima Deejay Parade), Francia e Germania... siamo veramente felicissimi!".

Non è tutto: il ritmo e l'energia di "World Alarm" piacciono molto alle radio europee. E' un brano fresco, divertente e decisamente energico. "World Alarm", in effetti, è una traccia house sensuale decisamente ipnotica, che non lascia scampo: non ballare o almeno muovere la testa a tempo ascoltandola è impossibile. Quel che ci vuole per vivere l'inizio dell'estate 2022 con il giusto ritmo.

C'è poi un'altra bella notizia per chi vive a Brescia o vuol passarci un bel sabato sera. Marco Fratty e Marco Flash sono alla console del Cristo' di Brescia, in Piazzale Arnaldo, hot spot, ristorante e cocktail bar.

Tutti i link degli MFX2

https://linktr.ee/mfx2_official

Dopo le hit assolute con gli FPI Project tra fine anni '80 e in tutti gli anni '90 (con tanti party e dj set anche oggi, soprattutto in Gran Bretagna ma non solo), ci sono stati tanti altri successi, per dj bergamasco Marco Fratty. Ecco infatti, anche per il 2022, un altro progetto artistico di grande respiro, gli MFX2. Questa volta Fratty lo condivide con Marco Flash, altro storico dj bergamasco.

Tra i loro singolo di successo pubblicati nel 2021 ecco gli ottimi risultati del remix della versione delle Sister Sledge della immortale "Good Times"; quelli dell'energica "Saving your Lovin' " (oltre 110.00 ascolti su Spotify) , il ritmo incalzante di "Bolero 3K" e quello ipnotico di "Slave to the Vibe" e "World Alarm"... da non perdere la loro Playlist su Spotify, MFX2 House Selection, disponibile a questo link: https://spoti.fi/3yeQlva