Venerdì 14 agosto, il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, è stato ascoltato dalla commissione Lavoro sulle modalità di richiesta e liquidazione del bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi per l'emergenza Covid.

L'audizione di Tridico era attesa perché, dopo quanto dichiarato dal Garante per la privacy, era stato chiamato a rivelare i nomi dei parlamentari che, nonostante lo stipendio mensile da oltre 12mila euro, avevano richiesto e, in tre casi, intascato il bonus, destinato dal Governo a chi era in difficoltà a causa della pandemia.

I nomi di due parlamentari, autodenunciatisi, li conosciamo, non gli altri che li avrebbe dovuti dire Tridico. Chi sono?

Il presidente dell'Inps non lo ha detto, perché "rispetto agli altri nomi - ha specificato Tridico - abbiamo chiesto al Garante della privacy come trattare questi dati, perché la nota del Garante secondo noi ha bisogno di un approfondimento... e abbiamo chiesto proprio come trattare questi dati. Se la commissione Lavoro ha l’esigenza di una informazione puntuale, la presidente Serracchiani ci faccia una richiesta formale e noi dopo aver chiesto al Garante offriremo una risposta esauriente".

E, pertanto, quei nomi saranno svelati in una prossima puntata.

Nell'occasione, Tridico ha fatto una autocelebrazione del ruolo dell'Inps e del lavoro svolto dall'istituto in occasione della pandemia: "Fino ad oggi - ha dichiarato - abbiamo pagato 13 milioni di prestazioni di cig, 4 milioni di bonus, il rem è stato erogato per 300mila lavoratori e il bonus baby sitter a 160mila... per un totale di 13,3 milioni di persone senza dimenticare che in questo periodo sono state pagate prestazioni ordinarie per 41 milioni di individui o imprese".

Infine, Tridico ha negato qualsiasi coinvolgimento personale nella diffusione della notizia relativa ai parlamentari che avevano percepito il bonus. Come confermato subito dopo in un comunicato dalla redazione di Repubblica, è stato il direttore di quel quotidiano, il 7 agosto, a chiamare Tridico per comunicargli di essere venuto in possesso della notizia, invitandolo a fare i nomi... che poi non ha fatto. Repubblica, da parte sua, non ha rivelato la propria fonte.