Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte si appellava all'Eurogruppo ricordando ai ministri delle Finanze dell'Ue che la sfida cruciale è quella di tradurre in realtà il segnale politico sul "Recovery Fund" prima che sia troppo tardi per le economie e per la società del nostro continente, ottenendo però che i ministri dei Paesi membri abbiano trovato un accordo sul "Mes light", in Italia i due Mattei continuavano ad arrabattarsi per trovare il modo di farlo cadere.



Il neoguelfo Matteo Renzi ha dato il solito ultimatum a Conte nella sua ultima "enews":

«Bisogna smetterla con i DPCM! Il Governo può dirmi se usare o no la mascherina o se evitare gli assembramenti. Ma se vengono "consentiti" gli incontri non è un DPCM che può dire "il prozio sì, l’amico no". Perché ne va delle libertà costituzionali: lo Stato può decidere come io possa incontrare altre persone, ma non certo chi incontrare. E, soprattutto, non voglio che si insista con questo metodo: la maggioranza fa un decreto legge che consente i DPCM. Il DPCM impatta sulle libertà personali. Molti dicono: "Mi fido di Conte". Mi fa piacere, ma - se creiamo un precedente - un domani, con questa stessa metodologia, se diventassero premier Salvini o Meloni potrebbero fare la stessa cosa. Sicuri che questa sia la strada giusta?» (Detto da uno che quando era presidente del Consiglio faceva votare al Parlamento - dove non ha quasi mai messo piede - ciò che lui aveva deciso a Palazzo Chigi fa alquanto sorridere!)



E così il neofascista (o se si preferisce sovranista o primatista) Matteo Salvini intervistato da Radio Radio in relazione alle dichiarazioni di Renzi ha detto: «Io non guardo al colore politico. Dico che è troppo comodo dire che il governo non va e restare al governo. Esci dal governo. Sii coerente e conseguente e tutti fanno la loro parte» (qualunque cosa voglia significare, ndr).



Il problema per entrambi i Mattei, però, è che in base al sondaggio odierno di Agenzia Dire e Istituto Tecnè, la fiducia nel governo Conte da parte degli italiani continua a salire, tanto che dal 26,4% di metà febbraio è passata al 31,1%.

"Ad aprile l’andamento del bilancio familiare degli italiani è stato per la maggior parte delle persone in equilibrio tra entrate ed uscite. Il 44% delle persone contattate ha raccontato di un bilancio in equilibrio, mentre il 26% dice di aver usato i risparmi, indebitandosi, tagliando alcune spese tranne quelle alimentari. Più soddisfatto un altro 19% che ha risparmiato qualcosa, a fronte però di un 9% che ha tagliato tutto, anche le spese alimentari. Solo il 2% dichiara invece di aver risparmiato abbastanza".

Così, nelle preferenze di voto la Lega cala, in 7 giorni, del -0,6% scendendo al 26,6%, mentre il Pd è stabile al 21% e i 5 Stelle in salita al 15%. Andamenti stabili, invece, per le altre forze di estrema destra FDI e FI, così come per il partito su misura di Matteo Renzi, Italia Viva, dato al 3,5%, comunque in calo di un decimale rispetto alla scorsa settimana... poca cosa per un partito normale, significativa invece per un partitino come lo è quello renziano.



Insomma, nonostante il frenetico agitarsi dei due Mattei nel riprendere l'attività sospesa ad inizio marzo, nonostante i non pochi errori commessi, il Governo Conte sembra avere ancora fiato per poter continuare sulla propria strada.