Daniele Interrante e Giulio Pretelli hanno asfaltato Manila Gorio a Live - Non è la d'Urso sulla finta storia d'amore con Pierpaolo Petrelli sganciata guarda caso a pochi giorni dall'inizio del nuovo reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 5.

Anche la padrona di casa Barbara d'Urso ha ironizzato sulle innumerevoli "storie" che spuntano dalla bocca di Manila Gorio ogni anno per finire nei salotti tv di Mediaset.

Le dichiarazioni di Manila sulla finta storia d'amore "top secret" ha scatenato sorrisi e ironia nel salotto tv di Barbara d'Urso e sul web, scatenando una raffica di meme e esilaranti post social.

La transessuale ha raccontato che con Pierpaolo c’è stata una storia e che il ragazzo le ha chiesto prima di entrare nella casa del Grande Fratello di tenerla segreta. “Cosa che - ha sottolineato l’opinionista Daniele Interrante - stai perfettamente facendo. Gossip ad orologeria... finto!”. Giulio Pretelli ha dichiarato: "Manila sei bugiarda e hai scritto e raccontato tante falsità su Instagram Story. Ogni anno inventi finti scoop per visibilità mediatica... lo sanno tutti".

Il fratello dell’ex velino di Striscia la notizia ha dichiarato che abitando con Pierpaolo dice di non aver mai sentito parlare della Gorio. A mettere un punto definitivo a questo scoop, che si è sgonfiato in pochi minuti come un soufflé, è proprio il paparazzo Maurizio Sorge. “Io non ho un buon rapporto con Petrelli - ha detto il fotografo - ma sono stato informato che Piepaolo prima di entrare nella Casa era molto concentrato sul lavoro e su suo figlio e non stava con nessuno. Mi spiace Manila - ha concluso Sorge tra gli applausi degli opinionisti di Live Non è la d'Urso - ma questa è la verità”.

Lo scorso anno era stato lo stesso suo ex fidanzato mediatico, Chando Erik Luna, a rivelare che con Manila era una finta storia d'amore studiata a tavolino per avere visibilità e finire nei salotti tv di Barbara d'Urso dopo che entrambi erano stati smascherati dal giornalista Giuseppe Candela di Dagospia.

Nel recente passato era stato VelvetGossip.it a sbugiardare Manila Gorio in merito al finto scoop con Tony Colombo: "Manila Gorio, la nota manager transessuale del mondo dello spettacolo, ha un nuovo amore: lui è il protagonista del programma di Rai 1 Ballando Con le Stelle, Tony Colombo' è questo il messaggio di una mail giunta in redazione qualche ora fa. Messaggio accompagnato da un paio di foto che mostrano Tony Colombo in un ristorante con la Gorio. E vi sembra amore, vi sembra passione, vi sembra colpo di fulmine? Forse qualcuno dovrebbe stare attento prima di diffondere simili scoop".

Ora ci risiamo, ma molte transessuali hanno espresso tutto il loro disappunto sul web perché questi "finti scoop" danneggiano l'intera comunità. Critiche durissime anche dal popolo del web.

Manila Gorio è anni che cerca di diventare qualcuno ma ancora non ce l'ha fatta! La falsità in persona! #noneladurso #gfvip — AndreaTv (@AndreaTv17) October 4, 2020

A questa Manila Gorio non le va in porto nemmeno un gossip farlocco.

Un disastro.#noneladurso — Pepi (@suremun) October 4, 2020

Manila Gorio sempre più ridicola. Mamma mia, ma ce l'ha una faccia?! #noneladurso #GFvip — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 4, 2020

Manila Gorio così falsa che persino la michelazzo la smentisce #gregorelli pic.twitter.com/EIUd9cxbXg — Lisa (@Lisa32337092) October 5, 2020

Il bisogno di apparire di Manila Gorio è fastidioso, tratta l'andare con persone transgender come una cosa scandalosa e a ogni edizione dice che ha avuto un rapporto di passione con qualcuno in casa, come se ci fosse bisogno di urlarlo al mondo perché è una cosa assurda #GFVIP — 𝙹𝚊𝚜𝚎𝚢𝚛𝚊𝚎 (@g1usy22) October 1, 2020