Mentre già si parla di un nuovo disco con una label di riferimento assoluto in ambito ritmo e dintorni (la newyorkese Nervous Records), ecco il primo disco del 2022 per DAN:ROS. E' Superstition, già disponibile in pre - order su Traxsource. E' un brano pieno di ritmo e melodia, interpretata tra l'altro da una bella voce femminile che ci racconta quanto sia davvero inutile, spesso, lasciarsi andare ai sospetti, soprattutto in amore… Il brano esce sulla label In It Toghether.

E tutto quanto il 2021 si è rivelato un anno straordinario per DAN:ROS, dj producer sanmarinese ormai conosciuto in tutto il mondo o quasi per la sua musica. Un mix vincente di house, nu disco e jackin' house. I suoi risultati su Traxsource, il sito forse più utilizzato dai dj di tutto il mondo quando cercano sonorità particolari ed esclusive sono eccellenti: nel corso del 2021, i suoi brani hanno raggiunto la top ten 13 volte, arrivando pure al numero uno in una chart di genere. La musica di DAN:ROS è entrata per ben 49 volte in Top 100, 29 volte in Hype Chart, 18 volte nelle Weekend Weapons, 41 volte nelle Essentials... e soprattutto, è stata seleziona da colleghi dj per le loro dj charts per ben 537 volte. Quest'ultimo risultato, ovvero la reale diffusione della musica di DAN:ROS in giro per il mondo è probabilmente il più importante.

Chi è DAN:ROS?

Originario di San Marino, Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain").

DAN:ROS: Superstition su Traxsource

