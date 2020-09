Il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, a neppure due mesi dalle Presidenziali Usa 2020 ha invitato gli americani a votare due volte!

Nel North Carolina, Donald Trump ha invitato i suoi sostenitori a «sfidare il sistema e votare due volte: una via posta e l'altra di persona».

Invito provocatorio, quello di Trump, al limite dell'illegalità, che però svela la sua difficoltà nel risalire nei sondaggi dove Biden è sempre abbondantemente in vantaggio.

Per tale motivo, Trump ha deciso di creare confusione e panico negli elettori per serrare - almeno - le fila repubblicane, anche con l'inventarsi possibili brogli con il voto per posta, a cui gli americani hanno da sempre fatto ricorso in occasione di tutte le elezioni.

Questa la sua precisazione via tweet...

....after you Vote, which it should not, that Ballot will not be used or counted in that your vote has already been cast & tabulated. YOU ARE NOW ASSURED THAT YOUR PRECIOUS VOTE HAS BEEN COUNTED, it hasn’t been “lost, thrown out, or in any way destroyed”. GOD BLESS AMERICA!!!