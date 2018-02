Bitcoin, nuovo rally in corso? E intanto arriva una notizia...

Dopo un periodo difficilissimo, il Bitcoin ha ripreso a marciare sul mercato. La quotazione è tornata oltre i 10mila dollari, e ne sarà felice soprattutto un trader privato che nei giorni scorsi ha investito l'astronomica cifra di 400mila dollari.

Una mossa, messa in atto tra il 9 e il 12 febbraio, che è stata molto discussa sui forum, alimentando le teorie complottistiche che da sempre gravitano attorno alle criptovalute.

E tanto per non esser tranquilli, Coinbase, una delle piattaforme più famose al mondo per lo scambio di criptovalute, ha reso noto che sono stati inavvertitamente effettuati degli addebiti multipli e non autorizzati nei confronti di alcuni utenti. Altri scossoni in vista?