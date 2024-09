Un asfalto con poco grip e non ancora sufficientemente "gommato" ha reso scivolosa la pista di Baku durante le sessioni di libere del GP dell'Azerbaigian.

Dopo aver risolti diversi problemi alla sua vettura, Leclerc (Ferrari) è riuscito a fare il miglior tempo di giornata in 1:43.484, di soli 6 millesimi inferiore a quello di Perez, che oggi è stato il più veloce dei due Red Bull, con Verstappen sesto in ritardo di oltre mezzo secondo, non essendo riuscito a trovare il giusto bilanciamento alla sua vettura.

Terzo tempo di giornata per Hamilton (Mercedes), lento di soli 6 centesimi da Leclerc, con l'altro ferrarista Sainz a oltre 4 decimi.

Non un granché la giornata di prove delle McLaren, con Piastri quinto e Norris 17°. Completano la top ten di giornata Stroll (Aston Martin) settimo, Russell (Mercedes) non e le due Haas di Hulkenberg (ottavo) e Bearman (decimo).

Questo il commento sulla prestazione odierna dei due piloti Ferrari...

Charles Leclerc: "Oggi abbiamo avuto un buon ritmo anche se tra l'incidente della prima sessione e il problema allo sterzo accusato nella seconda non sono riuscito a completare più di tanti giri. Sarà importante avere una FP3 senza intoppi per riuscire ad estrarre il massimo dal nostro pacchetto domani in qualifica".

Carlos Sainz: "Quello odierno è stato il solito venerdì di Baku, particolarmente impegnativo. Siamo partiti con pochissimo grip e nel corso della giornata la pista si è evoluta continuamente. Eravamo quasi 4-5 secondi più lenti rispetto all'anno scorso, e non è stato facile trovare il giusto feeling con la macchina. Se non altro siamo riusciti a fare progressi dalla prima alla seconda sessione e sono fiducioso che, continuando a lavorare così, potremo avere una buona qualifica domani".

Sabato, la FP3 inizierà alle 12:30, con le qualifiche previste per le 16:00.