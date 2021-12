Con Nicola Serena, socio e amico, il dj producer fiorentino Andrea Novelli ha creato Kantara Records, un'etichetta discografica che è già forte crescita che fa parte delle label dell'universo Jaywork Music Group. Il sound è soprattutto afro house, ma non solo. La quantità e la qualità delle produzioni, in pandemia, è decisamente cresciuta. "Come si dice in questi casi… non tutto il male non vien per nuocere", spiega Novelli. Insieme Andrew Novelli e Nicola Serena stanno anche portando avanti un progetto live: 4EverCats. Il loro show mette insieme dj set e live music performance.

Tra i brani pubblicati recentemente sulla sua Kantara Records dal dj producer fiorentino Andrew Novelli, tutti disponibili su Spotify cercando semplicemente Andrew Novelli, c'è "Dreamer", disponibile in ben quattro versioni (Extended, Radio, Deep house e Acid jazz). Questo brano è stato prodotto con Roberto Magnanensi e interpretato dalla bella voce di Benedetta Bianchi. Tra le altre tracce uscite recentemente c'è poi la potente "Techno Mama", uscita su D:Side e "You Were my Hero", sempre su Kantara Records. Non manca neppure Rosamela - Black Volta River. E' un brano con sonorità decise, inseribile senz'altro nella afro house, disponibile però anche in una versione house lounge.

Ma chi è Andrew Novelli? "Sono 41 anni che faccio il dj e ho iniziato a 17, fai da solo il conto di quanti anni ho", dice scherzando a chi gli chiede di riassumere una vita fatta soprattutto di musica. Livornese, in realtà vive a Firenze da sempre, anche se per un periodo ha vissuto tra New York e Los Angeles. "Devo divertirmi quando sono in console, altrimenti so di non poter dare il massimo", racconta. "Non ho mai lavorato solo per il cachet. Anzi, ho spesso rifiutato lavori in cui non vedevo il mio divertimento e di conseguenza quello del pubblico. Il mio motto quando parlo con i gestori dei locali è: datemi la gente e vi creerò un Impero!". Come dj ed appassionato di musica ascolta di tutto. Tra le caratteristiche del suo carattere c'è sempre l'ironia. "Scherzo sempre", dice.

Un recente post Instagram di Kantara Records

www.instagram.com/p/CWnN9peLmHD/