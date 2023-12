Questo il risultato del sorteggio ottavi di finale di Champions League che si è tenuto a Nyon lunedì 18 maggio:

Porto - Arsenal

Napoli - Barcellona

Paris - Real Sociedad

Inter - Atletico Madrid

PSV - Dortmund

Copenhagen - Manchester City

Lipsia - Real Madrid

Lazio - Bayern

Quando si disputeranno gli ottavi di finale?

Le gare di andata si giocano il 13/14 e 20/21 febbraio, quelle di ritorno il 5/6 e 12/13 marzo.

Come si può vedere, non è andata benissimo né al Napoli e neppure alla Lazio, anche se l'Atletico con cui l'Inter dovrà confrontarsi non è certo una "squadretta". Queste le parole del Vice President nerazzurro Javier Zanetti dopo il sorteggio:"L'Atletico è una squadra difficile da affrontare, conosco molto bene Simeone, siamo stati compagni di squadra, siamo amici. So come prepara le partite, saranno due grandi match tra due grandi squadre. C'erano tante grandi squadre, sapevamo che poteva essere un sorteggio complicato. Abbiamo grande rispetto per l'Atletico, conosciamo la loro storia e la loro cultura. Sappiamo come si preparano, saranno difficili da battere. Ma noi siamo nelle condizioni di fare due grandi partite e ci faremo trovare pronti. Le partite sono complicate sia in casa che fuori: fare bene a San Siro sarà importante, ma sarà un doppio confronto equilibrato. Ci sono grandi giocatori, speriamo di essere in forma nel momento della sfida. Siamo contenti di Lautaro, sta segnando tanto. Siamo contenti perché riesce a trasmettere sempre tanta voglia anche ai compagni".

Questo il commento di Walter Mazzarri, tecnico del Napoli:

"Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante".





Crediti immagine: comunicato stampa Uefa