https://www.autolibri.itIn libreria per la casa editrice Giovane Holden, Il commissario e l’Amor Sacro è l'opera d’esordio di Doron Velt, pseudonimo di un architetto milanese. Il romanzo, che fonde in maniera unica il genere poliziesco con il mistero esoterico, creando una trama che appassiona e fa riflettere, è disponibile su tutti gli stores digitali e acquistabile nelle maggiori librerie.

Protagonista del libro è Bruno Delano, un commissario di polizia dalla reputazione impeccabile, noto per la sua abilità nel risolvere casi intricati. Ma dietro la sua figura riservata si cela un segreto profondo: il suo legame con Eugenia, una donna straordinaria che possiede poteri di chiaroveggenza. Insieme, i due si muoveranno tra indagini di omicidi e visioni ultraterrene, in un viaggio che li conduce oltre i confini della realtà conosciuta.

L’opera di Doron Velt affronta tematiche profonde come il dualismo tra Bene e Male, la spiritualità e l’amore incondizionato, con uno stile elegante e ricco di riferimenti simbolici e cabalistici. Il commissario e l’Amor sacro è un libro che non si limita a offrire ai suoi lettori un romanzo di genere thriller, conducendoli verso una riflessione sul significato ultimo dell’esistenza.

Disponibile da aprile 2024, il romanzo rappresenta un debutto originale e di grande impatto, consigliato sia per chi cerchi una lettura di intrattenimento, sia per chi voglia soffermarsi su riflessioni profonde e oggi attuali più che mai.



