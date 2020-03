Iniziata con "I ragazzi di Padre Tobia" (bisogna avere qualche "annetto" per aver visto la serie), la carriera di attore di Walter Ricciardi è continuata fino agli inizi degli anni '80, prima di decidere che la sua vera vocazione fosse un'altra.

Dopo essere approdato, nel novembre 2017, a rappresentare l'Italia nell'Executive Board dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il triennio 2017-2020 su indicazione del governo Gentiloni, Walter Ricciardi, di recente, è stato nominato consulente del Governo per l'emergenza coronavirus.

Qualche giorno fa, Ricciardi aveva fatto capire che l'attuale stato di reclusione che vede protagonista un intero Paese quasi sicuramente sarebbe andato ben oltre il 3 aprile, come stabilito in uno degli ormai innumerevoli dpcm emessi dal premier Conte, ipotizzando persino il mese di giugno possibile data per la sua scadenza.

Oggi, in una botta di ottimismo, Ricciardi ha pubblicato una dichiarazione via social in cui, collegati all'attuale pandemia, disegna scenari biblici che pongono le ripercussioni economiche come le ultime di cui preoccuparsi, perché quello che stiamo vivendo è un evento che cambierà il mondo...