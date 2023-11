Assotutela premia AL GHURAIR In attesa della nuova edizione di “Eccellenze Italiane”, che si svolgerà prossimamente a Roma. L’associazione Assotutela, del presidente Michel Emi Maritato, ha deciso di annunciare i vincitori del noto riconoscimento, anche quest’anno attribuito a tutti coloro che si sono contraddistinti, per meriti e competenze, nel mondo della ricerca, dello sviluppo, della cultura, del sociale, dell’economia, della politica e della beneficenza, al fine di portare avanti lo sviluppo e il rilancio del nostro Paese. AL GHURAIR è proprio uno di questi. Negli anni appena trascorsi di complessa emergenza sanitaria infatti si è contraddistinto per l'attività sociale di aiuto alle comunità e contribuzione fattiva per l'alfabetizzazione dei meno fortunati, a disposizione della comunità internazionale e del suo territorio. Il premio, viene consegnato dal presidente regionale della Campania e coordinatore territoriale politico Enrico Mattera che, con grande soddisfazione, ha selezionato l'eccellenza. Il commento del presidente Maritato: “Quando osservo leader mondiali di questo calibro, cresce la speranza che il nostro il mondo possa rialzarsi e ripartire ancora più forte. Al Ghurair è un grande uomo e una grande persona, la dimostrazione che l'integrazione può esistere. È un onore, averlo premiato con l’eccellenza di Assotutela”.