Lago Laceno (AV), 20 luglio 2025 – Durante la terza edizione del Festival Letture dal Bosco, svoltosi nella splendida cornice naturale di Piano dei Vaccari a Lago Laceno, è stato assegnato un Premio Speciale a Mafalda De Simone, nota book influencer, per il suo straordinario contributo alla diffusione della cultura e dell’amore per i libri.

La premiazione è avvenuta alla presenza del pubblico e degli organizzatori dell’evento, che hanno voluto rendere omaggio a De Simone con una motivazione che ha commosso i presenti:

"Per la passione con cui racconta i libri, dando nuova luce alle storie e avvicinando alla lettura un pubblico ampio, giovane e curioso, con autenticità, gusto e sensibilità. Con questo riconoscimento vogliamo celebrare il suo ruolo di bookinfluencer attenta e generosa, capace di trasformare ogni consiglio di lettura in uno spazio di confronto, ispirazione e scoperta.

Un esempio di come la cultura possa essere comunicata con semplicità, bellezza e profondità."

Mafalda ha accolto il premio con grande emozione, ringraziando pubblicamente Giuseppe Tecce e l’intero staff del festival per l’organizzazione di un evento così curato e immerso in un paesaggio incantevole.

"Torno a casa con gratitudine e motivazione, felice di condividere l’amore per i libri con chi ha voglia di ascoltare, leggere, scoprire," ha dichiarato.

Il Festival Letture dal Bosco si conferma così non solo un appuntamento culturale di valore, ma anche una piattaforma capace di valorizzare chi, con passione e autenticità, porta la lettura nel cuore delle nuove generazioni.