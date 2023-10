Oasi naturalistica: La straordinaria trasformazione della terra dei fuochi in prestigioso parco nazionale è il titolo di un articolo, che prende spunto da un articolo apparso su National Geographic. Nello specifico, il testo racconta della metamorfosi di aree e discariche piene di materiali tossici trasformate in vere e proprie oasi naturalistiche.

Il sogno tra fantasia e realtà, trainato da una speranza si articola in più tempi: Come è stato possibile tutto ciò? Quali sono state le tappe di questa meraviglia? E se diventasse un modello da replicare?

Ispirato a fatti realmente accaduti...Dopo che il fiume Cuyahoga, inquinatissimo prese fuoco per la 13° volta il 22 giugno del 1969, magazine tra cui il Time e National Geographic pubblicarono articoli e servizi fotografici con tutti i dettagli sulla crisi ecologica di quella vasta area.

L’indignazione nazionale spinse Cleveland al centro di un nuovo movimento ambientalista americano, contribuendo alla creazione dell’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Environmental Protection Agency, EPA) nel 1970 e all’approvazione del Clean Water Act (la legge federale degli Stati Uniti che regola l’inquinamento delle acque) nel 1972.

Così sull'onda della realtà nasce il sogno della terra dei fuochi trasformata in una meravigliosa oasi naturalistica, dove fiori, numerose specie di piante e animali selvatici hanno sostituito sostanze chimiche e rifiuti tossici.

“Zucchero filato – La storia di Kin” è la narrazione di come un sogno diventa realtà. Una nuova specie non umana, trasformata in laboratorio compie il miracolo di salvare il mondo. La storia di Kin si può leggere, ascoltare sotto forma di Podcast sul lifestyleslow.com

Nuove specie di piante e fiori ripopolano il meraviglioso polmone verde che emana aria pura e incontaminata per tutti gli esseri viventi. Kin e i DER continuano a lavorare per il bene di tutti. E l’umanità è impegnata nella perenne ricerca della sua "umanità" perduta.