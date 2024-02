Dal pomeriggio di domenica 18 febbraio fino al pomeriggio di venerdì 23, il Papa è stato impegnato negli Esercizi Spirituali di Quaresima, e per tale motivo erano stati sospesi tutti gli impegni ufficiali, compresa l’udienza generale di mercoledì.

Questo sabato era prevista la ripresa degli appuntamenti, ma sono stati di nuovo rimandati "a causa di un lieve stato influenzale", come spiegato dalla Sala stampa vaticana.

Una decisione presa in via precauzionale, tanto che l'Angelus di domenica è al momento confermato, sempre in base a quanto riporta la Sala stampa.