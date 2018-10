Il Piave è in piena: questi sono i loro giorni! Pregate, pregate e ancora pregate!

La mia nonna me lo raccontava...

Con lei potevi parlare di tutto, e tutto diventava festoso, allegro, gioviale... in una parola: veneto!

Ma su una cosa non si doveva scherzare.... sul Piave !



Mia nonna Antonietta Santolin, classe 1921, figlia del Caimano del Piave Angelo Santolin, entrambi nativi di Maserada sul Piave, era solita pregare per fine ottobre, ma non esclusivamente per la ricorrenza dei morti o dei Santi.... c'era di più.