Venerdì scorso, Facebook ha annunciato di aver introdotto il nuovo Facebook.com, ovvero la modalità di accesso al social network tramite browser. Un cambiamento già anticipato lo scorso anno durante la conferenza degli sviluppatori e che adesso viene proposto a tutti gli utenti nel mondo. Le principali novità? L'accesso sarà più veloce, l'utilizzo del social più semplice e sarà possibile riposare la vista utilizzando l'opzione "dark mode".

In 16 anni, Facebook è cambiato e molto, dal supporto multilingua all'introduzione di molte funzionalità, oltre all'ottimizzazione per i nuovi dispositivi. In relazione a quest'ultimo aspetto, il team di sviluppo ha ammesso di essersi concentrato soprattutto sulla versione "mobile" del prodotto, lasciando indietro quella via browser.

Quindi, dopo aver verificato come cambiare in meglio l'esperienza d'uso via web, la nuova interfaccia è stata sviluppata ed è adesso disponibile per tutti.

Che cosa è migliorato rispetto al passato?

Sarà possibile trovare più velocemente ciò che si sta cercando... video, giochi e gruppi e i contenuti della pagina si caricheranno più velocemente rispetto a prima.

L'opzione "dark mode" permette ai abbassare la luminosità della pagina dando, al tempo stesso, più contrasto e vivacità ai contenuti, oltre a riposare la vista permette anche una migliore consultazione in condizioni di scarsa luminosità.

Migliorata, inoltre, la gestione di pagine, gruppi ed eventi. Il nuovo Facebook.com è più semplice e facile da usare.