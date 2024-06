Siamo entusiasti di annunciare la nuova puntata del podcast "Ippon Storie dal Tatami", in cui abbiamo l'onore di ospitare Roberta Chyurlia, una delle più rispettate e riconosciute arbitri internazionali di judo.

Roberta, che ha già arbitrato in numerosi tornei mondiali, è stata recentemente convocata per le Olimpiadi di Parigi 2024, un traguardo straordinario nella sua carriera.

In questo episodio, Roberta ci porta dietro le quinte del mondo dell'arbitraggio nel judo, condividendo con noi le sue esperienze, le sfide e le emozioni che caratterizzano il suo ruolo. Con una passione innata per il judo e una dedizione ineguagliabile, Roberta ci racconta come è arrivata a essere selezionata per la seconda volta dopo Tokyo 2021 per uno degli eventi sportivi più prestigiosi del mondo.

Ascoltando la sua storia, scoprirete:

Il percorso che l'ha portata a diventare un arbitro internazionale di judo.

Le responsabilità e le pressioni di arbitraggio a livello olimpico.

Le emozioni e le aspettative per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

I momenti più memorabili della sua carriera e gli insegnamenti che ha tratto da essi.

Dove Ascoltare:

canale you tube

Spotify

Apple Podcast

Il nuovo episodio del podcast "Ippon Storie dal Tatami" è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming. Non dimenticate di seguirci per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime puntate e storie dal mondo del judo!

Buon Ascolto!