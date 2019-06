L'invasione delle Vespe sotto il sole di Termoli

Nella soleggiata domenica del 9 giugno la nostra cittadina è stata letteralmente invasa da vespe in due ruote. Il Vespa Club Termoli in occasione del suo 3° Raduno Nazionale è riuscito ha portare sulla costa, inaspettatamente, diverse centinaia di amanti del veicolo simbolo d'Italia, la vespa.

Dopo un maggio piovoso il primo sole ha illuminato il borgo antico di Termoli regalando uno scorcio incantevole tra mura antiche e mare azzurro.

Gli organizzatori si ritengono pienamente soddisfatti per le numerose adesioni e ringraziano l'amministrazione comunale di termoli per la gentile collaborazione e gli oltre 30 club partecipanti arrivati dalla Puglia, dal Molise e dall'Abruzzo.

Persino una simpatica coppia proveniente dal vespa club Drago Bovolone in provincia di Verona non è voluta mancare a questo importante evento.

Dopo le iscrizioni la carovana ha acceso i motori e si è messa in marcia per le vie del centro, proseguendo tra le verdi colline dell'entroterra e facendo tappa nel comune di Guglionesi, dove la locale amministrazione ha messo a disposizione un guarnito buffet per un ristoro.

La manifestazione si è conclusa tra premiazioni, ringraziamenti e soddisfazione di tutti i partecipanti.